宏碁資訊服務公司（6811）預計於下周二（9日）上櫃掛牌，櫃買中心當日上午9點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊主要從事雲端及大量軟體授權服務、應用開發及其他軟體服務與加值產品之銷售，110年營業收入為62億367萬元，稅後純益為2億8,379萬元，每股純益為7.72元。111年上半年營業收入為36億9,866萬元，稅後純益為2億860萬元，每股純益為5.67元。