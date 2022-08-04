群電公布第二季業績與上半年獲利，第二季雖然受到長短料與華東封控拉高成本，稅後獲利仍有7.72億元，比上季微增1.98％，上半年稅後獲利15.29億元、創同期歷史新高，年增23.4％，EPS為3.88元。群電總經理曾國華表示。下半年營運可望優於上半年，第三季營收、營業利益有機會創歷史新高，今年將力拚全年度營收獲利續創新高。

群電表示，第二季合併營收為102.7億元，受到長短料及4月份中國封控防疫影響，季減2.1％，但仍年增6.7％，再創同期新高，由於原物料成本較去年大幅提升加上封城導致製造費用上升，毛利率為16.8％，年減1.2個百分點，但較上季改善。在營業費用控制得宜及業外收入挹注下，稅後淨利7.72億元，年增17％，EPS為1.95元，亦創同期新高。

群電表示，今年外在環境挑戰很多，尤其是四月份中國封城，將公司的營收成長節奏打斷，也讓公司的短期營運成本大幅上升，然而過去三年群電積極優化產品結構，在三大產品應用（PC相關、雲端智能、及消費性電子產品）中，高毛利的雲端智能應用營收在上半年年增3成，營收貢獻已來到總營收5成左右，為今年的營收成長奠定基礎，有助於克服原物料及製造費用上漲的雙重壓力，上半年群電營運成績穩步朝正向發展，EPS為3.88元，股東權益報酬率達27.7％，雙雙創下同期歷史新高。

展望下半年，群電指出，受到總體經濟的影響，消費性筆電產品進入調整期，不過中高階的商用筆電、適配器（adapter）的新應用、伺服器及衛星通訊的電源商品需求仍然穩健，而且半導體供應鏈的缺貨有機會在下半年獲得紓解，群電將能專心應對需求面的挑戰、並去化過去累積延誤的訂單。

在獲利方面，過去兩年影響公司毛利率的幾個負面因素，包括台幣、人民幣升值以及原物料成本飆漲，在今年下半年都有機會轉向成為正面因素，再加上較佳的產品組合，皆可望為獲利率帶來正面貢獻，預期下半年整體營運仍將優於上半年。