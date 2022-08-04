台北愛樂文教基金會主辦的「台北國際合唱音樂節」，邀請民答那峨大學合唱團及尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團演出，日前做原鄉部落交流音樂會後，4日與泰雅之聲合團到縣府快閃演出，帶來美好的合唱音樂饗宴。

民答那峨大學合唱團在縣府大廳獻唱菲律賓歌謠後，爆起熱烈掌聲，「安可」聲四起，隨後再唱畢昂絲的「listen」，充滿爆發力的女高音與搭配合聲，更讓人沈醉在優美的歌聲中。

縣長楊文科指出，能近距離觀摩來自國外的音樂團體，是非常棒的文化交流，期望藉此提升在地音樂實力，未來將規畫辦理竹縣國際音樂節，打造成為台灣最亮眼的音樂城市。

民答那峨大學合唱團3日受邀到尖石鄉做原鄉部落交流音樂會，和嘉興國小暨義興分校合唱團、泰雅之聲合唱團、煤源長老教會詩班同台演出，藉由不同形式的合唱音樂，彼此交流分享，也讓部落族人一飽耳福。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，過去曾與邀請錦屏國小合唱團至台北演出，近2年因疫情關係未邀請國外團隊，今年邀請民答那峨大學合唱團參加5日在國家音樂廳舉辦的亞洲音樂會，與國內木樓合唱團、新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團聯袂演出。日前在尖石鄉的音樂交流也十分美好，期望能促進更多合作與互動。

嘉興國小校長徐榮春表示，民答那峨大學合唱團這幾年比賽成績非常優異，很榮幸能與之同台，對偏鄉孩子是難得的機會。尖石鄉長曾國大說，嘉興國小是他的母校，學弟妹能夠登上國家音樂廳演唱，是尖石泰雅族人的驕傲！