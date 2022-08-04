王陽明（左）、鄭人碩多次合作，默契滿分。（陳俊吉攝）

王陽明笑說不知道今天是七夕情人節，要趕緊打電話給老婆蔡詩芸。（陳俊吉攝）

鄭人碩表示私下不愛過節，平常就該對另一半好。（陳俊吉攝）

王陽明（左四）、鄭人碩（左五）帶領造型師、心理諮商師等人出席記者會。（陳俊吉攝）

王陽明、鄭人碩今（4日）出席LINE TV實境節目《紳士任務》記者會，被問到今日的七夕情人節計畫，2人皆露出慌張表情表示不知道今天就是七夕，鄭人碩還發揮幽默笑說：「七夕是個很可憐的節日，因為只能一年見一次」，並強調每次與另一半見面、說話都比過節重要。

鄭人碩透露與另一半相處時，喜歡從背後環抱對方，「從後面抱住她，她可能會因為沒有預期到，所以感到小小的驚喜，然後再在她耳邊輕聲說話，也可以為之前的事道歉。」

同樣不知道七夕的王陽明表示，因為老婆蔡詩芸帶女兒回去澳洲，所以沒辦法一起共度七夕，「因為我們都是過2月14日的西洋人節，現在才知道今天是七夕，我等下趕快補打個電話，但這樣會不會又要送禮？我思考一下好了。」

《紳士任務》中有位改造者是母胎單身，王陽明、鄭人碩針對他的狀況，從旁協助並建議說話方式，愛說冷笑話的鄭人碩突說：「我最具體的建議就是從三角褲改成穿四角褲，看四角（視角）會不會不一樣。」被問到私下都穿哪種內褲時，他自爆平常沒有穿內褲的習慣；王陽明被問到同樣問題時，則露出羞澀表情說要問老婆。

首度挑戰主持的2人都表示主持比演戲困難，「拍攝時間跟付出的心力都不同，最大的差異還有要一直講話，因為拍戲時都有劇本，但主持就沒有，有時候會發生卡詞的狀況，好在我們人多可以互相救援。」關於今年下半年的計畫，王陽明、鄭人碩透露除了將重心放在《紳士任務》外，也會再度合作拍攝《角頭》影集版。