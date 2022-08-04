大陸解放軍包圍台海展開3天實彈演習，今（4）日解放軍宣布，東部戰區陸軍部隊對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，『取得預期效果』，消息曝光後引發兩岸熱議，不過許多台灣人透露真實心情，「他們開心就好」。

解放軍在微博「東部戰區」發文表示，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施遠程火力實彈射擊訓練，「對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果」。

對此，有網友在PTT以「中國網友刷一排取得預期效果，啥效果？」發文指出，許多大陸網友看了解放軍東部戰區的聲明後，刷了一片的「取得預期效果」，但台灣人到底感受到了什麼效果？

許多人紛紛回應「他們開心就好」、「喔，你開心就好」、「好啦！大家開心就好，可以回家了嗎？」、「是不是一段話裡面隨便放個達成預期效果都可以？」、「就…有成功發射吧」、「大家都開心，讚」、「對內對外都有交代」、「大家都在笑了，怎麼沒笑果？」。

另外也有熟悉大陸網路文化的人指出，其實大陸網友也在暗酸解放軍聲明，「這是在酸吧」、「這是在陰陽怪氣」、「微博這次網民都很歡樂，氣氛跟以前動不動就要決一死戰不一樣，搞反串超好笑的，連藝人發不發愛國圖好像也沒很認真在看」。