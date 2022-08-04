1997年發生亞洲金融風暴，當時泰國貨幣泰銖暴貶導致全球市場崩潰，新危機會再次發生嗎？美國財經媒體列出幾大不妙跡象，巴基斯坦因貨幣暴跌，目前正急於尋求救助，以避免債務違約；孟加拉向國際貨幣基金（IMF）尋求優先貸款；斯里蘭卡出現主權債務違約，甚至印度盧比也跌至歷史低點，南亞經濟和政治動盪，亞洲金融風暴恐再起。

報導指出，1997年7月泰國宣布實行浮動匯率制，泰銖暴貶成為引爆點，這場金融風暴迅速蔓延到印尼、馬來西亞和南韓等亞洲國家國家。非營利組織Karandaaz Pakistan首席風險長何比汗（Ammar Habib Khan）說，在過去10年內，南亞國家受惠低價美元債、資金消費等項目，這一背景和1997年的東南亞有同樣的氛圍，他強調，今年春季，美國聯準會（Fed）為對抗通膨加速升息，讓南亞的骨牌倒塌，當地通膨持續飆升，貨幣貶值、外匯存底減少等，長期的經濟危機削弱南亞經濟前景。

專家警告，近期已出現許多危險跡象，其中南亞地區受到燃料和食品短缺，以及部份由俄羅斯攻打烏克蘭引起的通膨飆升，斯里蘭卡和巴基斯坦政治都出現動盪，部分國家出現供電危機，像是巴基斯坦停電長達12小時、孟加拉每天停電5小時。

值得注意的是，巴基斯坦主權債務評級處於「垃圾」，該國主要貨幣盧比已跌至歷史新低，在國際金融協會（IIF）追蹤的國家中表現最差；孟加拉燃料短缺，則引發當地民眾廣泛的焦慮和膨脹的進口費用；至於斯里蘭卡的問題則最為複雜，原政府因燃料短缺、管理不善被推翻，目前該國正在與北京政府就高達40億美元的援助進行談判。