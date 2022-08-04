繼澳洲央行再次升息後，該國4大銀行澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）、澳盛銀行（Australia and New Zealand Banking Group）、澳洲國民銀行（National Australia Bank）和西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）周四同步調升房貸浮動利率。
澳洲聯邦銀行和澳盛銀行新公布的房貸利率將於8月12日生效，而西太平洋銀行的新利率將從8月18日起生效。
四大行並為儲蓄和存款客戶提高部分產品的利率。
澳洲央行周二宣布再次升息50個基點（2碼），使其現金利率升至1.85%。該央行自5月以來已經升息175個基點，創下1990年代初以來最急劇的緊縮步伐。
隨著利率持續升高，澳洲銀行業盼能藉此改善獲利能力。澳洲聯邦銀行將在下周公布年報，其他三家銀行將發布季報。
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