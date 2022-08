繼澳洲央行再次升息後,該國4大銀行澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)、澳盛銀行(Australia and New Zealand Banking Group)、澳洲國民銀行(National Australia Bank)和西太平洋銀行(Westpac Banking Corp)周四同步調升房貸浮動利率。

澳洲聯邦銀行和澳盛銀行新公布的房貸利率將於8月12日生效,而西太平洋銀行的新利率將從8月18日起生效。

四大行並為儲蓄和存款客戶提高部分產品的利率。

澳洲央行周二宣布再次升息50個基點(2碼),使其現金利率升至1.85%。該央行自5月以來已經升息175個基點,創下1990年代初以來最急劇的緊縮步伐。

隨著利率持續升高,澳洲銀行業盼能藉此改善獲利能力。澳洲聯邦銀行將在下周公布年報,其他三家銀行將發布季報。