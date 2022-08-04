美國眾議院議長裴洛西來台參訪引起中國大陸不滿，而裴洛西昨天離開台灣以後，中國大陸隨即在今（4）日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今日也在臉書上怒轟蔡英文，直言「選舉的時候『抗中保台』喊得響亮，現實世界卻只會低頭求和，真是潮水退了才知道誰用嘴巴保台」，更嗆「面對對岸的軍事威脅，綠營就擺出一副毫不在乎的態度」，引發討論。

趙少康表示今日在臉書上PO出一篇「蔡英文是時候展現抗中保台的本事了」表示，裴洛西女士在台灣停留短短一天，讓中國大陸跳腳，禁止180多家食品廠以及台灣柑橘類、白帶魚及竹筴魚進口，又終止大陸天然砂出口到台灣，除了經濟損失，還從今天開始展開歷來罕見的封島式軍事演習。趙少康提及，中國大陸的動作一波波，卻沒看到蔡英文出面有效解決問題，蘇貞昌也神隱，沒有拿掃把出來展示，這讓他疑惑「奇怪了，喊了這麼多年的『抗中保台』，這個時候還不趕快拿出保台絕招，讓中國大陸害怕，讓台灣放心，還要等到何時？」

趙少康說，裴洛西來訪，中共幾波軍機穿越海峽中線都快到台灣門口了，今天開始甚至在我們的領海軍演，蔡英文卻連抗議都不敢，平常只會抹紅在野黨誣賴舔共、不敢對共機擾台表達意見，這下真的兵臨城下了，蔡英文趕緊搬出維持台海現狀承諾，強調願意和對岸啟動建設性對話。這讓趙少康痛批，選舉的時候，「抗中保台」喊得響亮，現實世界卻只會低頭求和，真是潮水退了才知道誰用嘴巴保台。

趙少康認為，裴洛西來台我們歡迎，也不應反對，但歡迎是一回事，她因此為台灣帶來麻煩也是不能否認的事實，趙少康也提醒，面對強權必須明哲保身，不必刻意挑釁，執政者應該在乎的是人民的生活、經濟、安全，而不是讓中國大陸有藉口挑起戰爭或擦槍走火的危險。「面對對岸的軍事威脅，國民黨只要憂國憂民提出警告，民進黨就擺出一副毫不在乎的態度，一心只想抹紅藍營和中國大陸唱和，實在很無聊、很可惡」。

最後趙少康說，蔡政府找到機會就極盡挑釁大陸的能事，騙選票、謀取一黨利益，趙認為，既然「抗中保台」口號喊了這麼久，面對台灣海空將被大陸機艦封鎖3天，農漁產品、食品外銷大陸被扼殺，「現在就是蔡英文採取『保台』作為的最佳時機，請蔡英文不要閃躲，做給我們看看吧」。