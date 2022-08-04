（凱達飯店家宴中餐廳推出父親節感恩宴，每桌9,800元+10％，加碼贈送果汁乙壺、8張百元餐飲抵用券。圖／凱達大飯店） 搶父親節孝親美食商機，台北凱達飯店即日起至8月31日推出「與父同饗」餐飲活動，「家宴中餐廳」父親節感宴由行政主廚戴于益設計共8道特色菜、澎派上桌，每桌9,800元、可供8人享用，再加碼贈送果汁乙壺、8張百元餐飲抵用券。另外「百宴自助餐廳」亦推出與父同行優惠，午、晚餐時段與爸爸同桌直接享8折優惠加原價10％服務費，8人以上用餐再贈父親節造型蛋糕乙份！整個八月都是父親節，趕快與爸爸相約，共渡溫馨佳節。「家宴」中餐廳為爸爸們特製的父親節感恩宴，其中包含「幸福爹地迎賓盤」、「和風燻鴨沙拉」、「豌豆苗蝦球」，以及霸氣登場的「稻草西施牛」，特選牛隻最精華第6-8對的牛肋骨，數量稀少，一頭牛只能做六客，以風乾稻草緊緊綑綁，加入以16種香料調製而成的陳年老滷汁燉煮，吃來滑嫩多汁、份量霸氣又兼具美味。肉質清甜鮮美的「樹子清蒸午仔魚」、最後來一碗營養食補的「黃金蟲草燉鮮雞」，嚴選台灣土雞加入紅棗、枸杞及多種中藥材，慢火燉煮出軟嫩口感與養身兼具的好味道；最後壓軸獻上「手工蔥燒酥」、「寶島時令鮮果盤」，共9道美味且滋補的美味佳餚，8人份9,800+10％元，另贈送果汁乙壺、8張百元餐飲抵用券。凱達飯店家宴中餐廳另推出3,600元、4,600元、5,800元等不同價位精緻合菜。百宴自助餐廳也推出四人份的海陸盛宴，每套只要1,980元。提供消費者多元的選擇，館內所有現做餐點或冷凍美食滿2,400元以上即享指定範圍內免運送到家。