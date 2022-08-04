南韓總統府辦公室4日下午證實，「全面考量國家利益」後，未安排南韓總統尹錫悅與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）目前在南韓訪問，不過南韓總統尹錫悅因休假中不接見裴洛西，引發輿論抨擊，後改以通話代替。南韓總統府辦公室今（4）日下午證實，尹錫悅不見裴洛西是「全面考量國家利益」後做出的決定，目前雙方已經完成40分鐘通話，尹錫悅表示，裴洛西訪板門店將是韓、美對北韓威懾的標誌，並表示下次訪美時希望拜會裴洛西。

綜合韓聯社、南韓「紐西斯通訊社」（Newsis）、路透社報導，南韓總統辦公室公共事務部高級秘書崔英範（최영범），今日下午在記者會上說明尹錫悅未取消假期、與裴洛西會面的情形，他說已經提前向美方解釋，因裴洛西的來訪日期與尹錫悅的假期重疊，因此難以安排兩人會面，他稱裴洛西「完全了解情形」。

他補充說，不過由於主要盟國的國會議長來訪，即使很難親自見面，雙方也應該通電話問候、交換意見，因此才會安排4日下午通話，他強調，歡迎裴洛西的亞洲行及韓國行。

當被問到有分析認為尹錫悅未接見裴洛西，可能是意識到中國大陸會強烈反對時，崔英範強調是從「整體上考慮國家利益」，並且重申：「我國政府尊重美國的決定，韓美同盟沒有問題。」不過當被記者問及所謂的國家利益是否包含外交關係及區域局勢時，崔英範拒絕評論。

稍早尹錫悅已經與裴洛西結束通話，長達40分鐘的熱線中，尹錫悅告訴裴洛西，她與國會代表團前往南北韓邊界板門店非軍事區，將成為「南韓與美國對北韓威懾的標誌」，而他將與美國國會密切合作，加深韓美同盟。

裴洛西則表示，盟國們必須共同打造自由、開放的印太秩序。

尹錫悅也向裴洛西表示，下次當他訪美時，希望可以拜會裴洛西。

文章來源：尹, 펠로시 통화…대통령실, 면담 불발엔 "국익 총체적 고려"(종합)
文章來源：尹, 펠로시 만남 대신 통화…中 의식설에 "국익 총체적 고려한 것"
文章來源：Pelosi vows support to denuclearise North Korea, plans to visit Korea border
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