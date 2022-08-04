國民黨桃園市長參選人張善政今被爆，過去曾呼籲「台灣科技業應趕快去大陸進行高階研發」引發熱議，學者沈榮欽更說，若台科技業真的聽從，不出數年根基將腐蝕。對此，張的競選辦公室還原當時談話，澄清是想表達「利用對岸市場，厚植我們實力」概念，譴責綠營民代參選人與側翼斷章取義、惡意抹黑。

張善政競辦指出，張去年5月8日以前行政院長身分，出席兩岸關係與國際政經情勢之展望論壇，當時發表「兩岸科技發展的競合」報告，分享他觀察的華為現象，並在總結時提到「科技發展需要市場規模、經濟規模，大陸市場這麼大，科技發展不去利用對岸的市場，厚植我們的實力，如果不這樣想的話，頭殼有問題」。

張善政競辦表示，張善政具豐富科技業實務背景，熟悉台灣科技業的全球產業布局，那一席話是傳達科技核心根留台灣，以對岸14億人口作為市場，為台拓展商機的理念，此說法是以台為主、對台有利的發言，豈料卻遭外界扭曲原意，張在去年5月9日就已發文澄清，很遺憾這次參選又被對手拿來製造假文宣、抹黑攻擊。

張善政競辦也提到，桃園正處城市發展關鍵期，需要務實的建設者，但民進黨桃園市長參選人林智堅，在新竹市長任內花費12億卻蓋出令球員受傷的球場，相比之下，張善政出身國際科技業，具備土木工程專業，能實踐帶動桃園向上發展的願景，也有連結國際、招商引資的執行力，相信市民眼睛是雪亮的，會做出正確抉擇。