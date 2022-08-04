台海緊張升溫，令人憂心烏俄戰爭導致的供應鏈之亂再起，觸控晶片廠義隆電（2458）在今（4）日法說會中表示，俄烏戰爭開始供應鏈被擾亂，帶來的影響是製造、運送成本增加，終端產品售價提高，導致終端買氣更弱。現今電子供應鏈主軸在兩岸，若走到極端的開戰情況，對全球的影響無法估計。

供應鏈現在有存貨壓力，義隆電董事長葉儀皓表示，下游Chromebook客戶庫存去年就高，但缺部分零件，所以持續叫貨，到今年下半年景氣反轉，終端買氣疲弱就造成影響；值得注意的是庫存壓力現在客戶那邊，因此公司不必承受庫存跌價損失，第三季客戶加速去化，有望在明年首季回復正常。

義隆電累計上半年營收82.47億元、稅後淨利15.82億元，毛利率47.4％，每股稅後純益（EPS）5.56元，較去年同期衰退33％。

目前上游晶圓價格變高，又要等客戶去化庫存，第三季義隆電產品線偏弱，但觸控板、指向辨識，觸控螢幕平均單價明年往上，具備成本優勢的指紋辨識量產和新客戶貢獻，將有助於市占率提升，公司對明年產品規劃和平均單價有信心。