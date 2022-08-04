知名資深廣播人莊文平夫妻打造「文平嫂的灶咖」品牌，首波推出鵝油香蔥「老來伴麵」。（陳淑芬攝）

知名資深廣播人莊文平交遊廣闊，宴請政商常由老婆「文平嫂」包辦，她的廚藝也佳評如潮，結婚50多年老來伴進而攜手打造「文平嫂的灶咖」品牌，不只傳授婆媽私房家常菜手藝，還自許透過通路協助青年創業。莊文平4日表示，首波「老來伴麵」是由「文平嫂」研發的鵝油香蔥拌麵、加上他鍾愛的花生畫龍點睛，讓古早味乾拌麵美味傳香。

「家庭的美滿與幸福，是建立在餐桌上！」在中部廣播界頗享盛名的莊文平說，老婆「文平嫂」多年來照顧家庭，長期包辦家中大小伙食、宴客料理，政商親友對她的廚藝讚賞不已。

這對年逾7旬的老夫妻還有個夢，希望傳承、分享「文平嫂」傳統家常菜手藝，打造了「文平嫂的灶咖」品牌。莊文平侃侃而談，他未來要規畫在中部設點培訓志工婆媽傳承古早味廚藝，還要拉進在地小吃等多元商品，協助青年創業，並讓志工享有經濟利潤。

「處處是滿滿的人情味！」「文平嫂」談起打頭陣的鵝油香蔥「老來伴麵」感恩地說，鵝油早年並沒有人要，因市場鵝肉攤老闆免費送，她帶回家榨油、炸紅蔥頭添香，裝瓶送給親友拌麵、飯，淡淡鵝油香而不膩、富含不飽和脂肪酸更有益健康，大受親友粉絲好評，人氣贏過她最拿手的炒米粉。

為了築夢，夫妻四處尋找合作廠商，自稱吃貨的莊文平說，他遍嚐20多種麵條才選定搭鵝油有口感滑溜，堅持油料包要維持天然鵝油香。尤其，他不經意想起家鄉彰化埔鹽鄉栽種的酥香花生，又神來一筆搭配顆狀花生，產品折騰1年多才總算出爐。

「真的很棒！」「文平嫂」見到產品感動萬分，她心花怒放地說，過去，她的鵝油香蔥拌麵只在自家餐廳吃得到，能以「老來伴麵」與大眾分享，獲得成就感喜悅難以言喻。