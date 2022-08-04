（翻攝央視軍事微博）

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共軍今(4日)中午起在台灣附近海空域畫出6個演習區進行軍演，我國防部證實，中共約13:56起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。

大陸官方日前宣佈從今（4）日12時起至7日12時，在台灣本島周邊畫出6處海空域進行軍事演習，密集與接近程度更甚於1996年台海飛彈危機。大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，8月4日下午，中國人民解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。

施毅表示，這檢驗了精確打擊和區域拒止能力。而整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

中國大陸國防部新聞發言人譚克非表示，中國軍隊說話是算數的。 中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。 我們正告美方和民進黨當局，「以台制華」註定徒勞，「挾洋自重」沒有出路。

共軍今(4日)中午起在台灣附近海空域畫出6個演習區進行軍演。（翻攝央視軍事微博）

共軍今(4日)中午起在台灣附近海空域畫出6個演習區進行軍演。（翻攝央視軍事微博）