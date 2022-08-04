伴隨全球網路發展，區塊鏈中去中心化的概念，引來許多創投公司關注。其中，以太坊聯合創辦人提出的web3，在科技人與年輕族群中已不再陌生。2022上半年度，web3風靡程度更上一層樓，已然成爲全球創新經濟的最大風口，讓頂級資本、人才、技術和信息等資源在此眾星雲集。

Web3意指全球資訊網的發展，主要與區塊鍊的去中心化、加密貨幣及非同質化代幣有關。根據投融資領域研究機構Venture Intelligence統計，2022年的上半年，Web3領域的投融資規模已超過10億美元，相較2021年的5億美元翻漲一倍，表示儘管遭遇大環境的經濟衝擊，投資機構仍高度看好Web3的長期價值。

直至2022下半年，深耕Web3領域多年的OKX，推出一系列有力於行業成長的策略，奠基Web3發展的基礎。OKX歷經數輪牛熊轉換，已逐漸從數位資產交易平臺，成功轉型爲全球Web3領域的基礎設施。7月上旬，OKX就在跨界IP合作、國外擴招員工、舉辦國際性峰會及加碼中東市場等幾個方面，爲下半年的Web3經濟生態營造了良好的開始。

斥資2千萬美元與曼城合作 OKX同時加碼Crypto教育

美國塞頓霍爾大學對1500名美國成年人進行一項調查顯示，57%的體育迷持有數位資產，尤其是BTC、ETH和各類NFT。因此，與體育IP緊密嵌合是Web3進入全球年輕用戶生活的關鍵。

今年3月初OKX開始贊助英超豪門曼城足球隊，成爲對方在加密圈的合作伙伴。近期，OKX再度強化雙方的合作關係，追加2千萬美元的贊助，成為球隊下一賽季官方訓練裝備的合作伙伴，部分曼城球員更將在OKX製作的加密教育內容擔任主角。

值得關注的是，OKX力邀曼城球員拍攝OKX製作的行業教學影片，此舉將渲染全球數以億計的年輕球迷，讓加密圈中的弱項也將因此得以補齊，Web3突破舒適圈的程度也會與日俱進。

杜拜授予臨時數位資產許可證 並在國內擴招100餘員工

面積狹小但經濟富裕的國家，在區塊鏈政策的包容度上往往領先一步，如馬爾他、新加坡和沙烏地阿拉伯等。這2年，阿聯酋首都杜拜陸續在Web3領域取得了重要成果，包含籌建數位經濟工作組，將元宇宙作爲最優先事項；在地房地產開發商DAMAC半年內完成了5千萬美元的加密資產交易結算；推出全球首個超級跑車所有權NFT；轄區內的阿聯酋航空公司以數位資產作爲支付方式，並推出新的NFT等。

OKX憑藉自身的交易規模與影響力，一鍵啟動阿聯酋的加密市場規模，甚至引發整個海灣國家的Web3浪潮。(圖/OKX提供)

爲進一步激發阿聯酋在Web3領域的潛能，OKX選擇積極佈局該區域市場，並在當地擴招百餘員工，作爲全球化佈局的關鍵。近期，OKX更獲得杜拜數位資產監管局（VARA）授予的臨時數位資產許可證，從此獲准向阿聯酋境內的合格投資者及金融服務機構，提供部分涉及加密資產交易的產品及服務。

推出首個Cosmos公鏈的穩定幣OKCU 爲用戶跨鏈創造更多便利

OKX和Tether於7/13宣佈在OKC公鏈上發行USDT，OKCU正式問世。據瞭解，USDT對於其上線公鏈的篩選標準很高，主要考核指標爲網路性能、用戶規模、生態規模、成長空間和資金費率等等，因此目前USDT僅在排名前12的公鏈上發行。

OKCU目前已得到絕大多數交易所的支持，用戶同樣可以持有OKCU在各個平臺交易。 (圖/OKX提供)

當用戶在OKC公鏈使用OKCU參與活動時，只需承擔均價爲0.0001美元的單筆手續費成本，完成1萬筆交易也僅需1美元，性價比遠高於其他公鏈協議的USDT。此外，因爲OKC公鏈同時兼容EVM虛擬機和IBC生態協議，持有OKCU的用戶可以用更低的成本，參與到以太坊和Cosmos生態中的項目。

值得一提的是，因爲OKCU目前已得到大多數交易所的支持，用戶同樣可由OKCU在各個平臺交易。當然，OKX因爲更低的手續費率，且兼容了多鏈錢包Web3 Wallet，所以OKCU的推出，將有效改善以往穩定幣資產轉賬繁瑣、成本較高、數據不通和潛在的丟失問題，進一步降低用戶參與Web3的門檻。

OKX冠名贊助的全球Web3生態創新峰會於新加坡舉行

在新冠疫情逐漸趨緩的情況下，OKX選擇總冠名贊助「2022全球Web3生態創新峰會」，以促進全球英才碰撞思想、交互信息，爲Web3的後續發展開闢出一套更有知識含量、更加暢通無阻的溝通機制，並一舉提振全行業信心，吸引更多傳統領域的精英關注、參與和傳播。

OKX金融市場總監Lennix Lai與來自Web2領域的重量級嘉賓彼此切磋。 (圖/OKX提供)

此次創新峰會雲集了全球最具影響力的知名企業、學術專家、政府官員及技術專家，包括新加坡金融管理局首席金融科技官Sopnendu Mohanty、新加坡金融管理局副主任Eugene Goh、DFINITY基金會CTO JAN CAMENISCH，以及OKX金融市場總監Lennix Lai。

OKX聯合LinkedIn發布首份《全球區塊鏈領域人才報告》

OKX聯合LinkedIn於8/4發布《全球區塊鏈領域人才報告》，這也是整個Web3領域首份針對人才問題的研究報告。其中，收集了近3年的數據，以全球180多國爲研究樣本，囊括幾乎所有區塊鏈的技術版圖，同時走訪多家企業高管和職員。

《全球區塊鏈領域人才報告》收集了近3年的數據，以全球180多國爲研究樣本，囊括幾乎所有的區塊鏈技術版圖。(圖/OKX提供)

隨著《全球區塊鏈領域人才報告》的出現， Web3領域的組織機構和從業人才得到更科學權威的決策依據，這對於雙方的結合助益良多。報告的推出也使更多實力玩家聚焦於此及投入，間接推動Web3人才服務領域的繁榮和規範。

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