經濟部國際貿易局4日宣布啟動「GREENTOPIA永續會展城市」競賽，歡迎全球有意願來台舉辦會議、展覽或召開企業會議者集思廣益，提出創意方案。

貿易局表示，本活動預計徵集1,000件來台辦理會展活動的提案，並從當中評選出5件優勝提案提供獎勵，並鼓勵來台執行提案內容。GREENTOPIA的概念是一座結合我國會展場館、友善環境飲食、綠色旅宿、大眾運輸、獨特體驗行程等多元特色打造的線上虛擬城市，藉此傳達我國會展產業發展環境之優良及永續形象，吸引全球各界踴躍提案，並達成後疫情時代有更多國際會展活動來台舉辦的目標。

主辦單位今天也舉辦記者會宣布這個活動訊息，並特別邀請熱愛寶島文化的法國網紅，同時也是新台灣人－吉雷米（Remy Gils）現身說法，藉由他長居16年的體驗，以外籍人士的角度，讓國際社會看見並瞭解台灣是舉辦永續會展活動之最佳目的地。

貿易局表示，台灣會展產業積極與國際接軌，歡迎國內外各界踴躍推廣分享、參與提案，共同實現屬於台灣的GREENTOPIA！活動報名期間自111年8月4日至10月19日止，詳情可參閱活動網站：greentopia.meettaiwan.com。