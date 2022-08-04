中國外交部發言人華春瑩4日主持例行記者會。針對3日7國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表發表聯合聲明。華春瑩首先指出：「7國集團外長的這分聲明讓人有時空混亂的感覺，這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。今日世界早已不是帝國主義列強可以在中國大地上耀武揚威、為所欲為的世界，今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了！」

華春瑩強調了四點：第一，中國有權維護主權和領土完整。當前台海局勢持續緊張，根本原因是美方不顧中方強烈反對和嚴正交涉，縱容美國政府三號人物乘坐美國軍機訪台。這嚴重損害國際關係基本原則，嚴重損害中國主權領土完整。中方早已反覆、明確表明堅決反對的嚴正立場，並且強調中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不會為任何形式的台獨勢力留下任何空間。如若美方一意孤行，由此造成一切後果由美方全部負責。

勿謂言之不預也。美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。面對公然侵犯中國主權和領土完整的各種挑釁，中方採取反制措施都是正當的，也必然是堅決的、有力的。對此，世界看得非常清楚。上百個國家已經在第一時間發出了公正的聲音，強調應該堅持一個中國原則，支持中方維護自身主權和領土完整。如果這幾個國家真的關心台海和平統一，他們就應該早一點勸美方不要對中國採取危險魯莽、不負責任的挑釁。裴洛西訪台之前，他們裝聾作啞默不作聲，現在卻跳出來對中國採取這一行動橫加指責，他們的虛偽和醜陋的嘴臉暴露無遺。

第二，一個中國原則是7國同中國建交的重要政治基礎。中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式官方往來。7國政府的立法機構負責人理應遵守政府承認和承諾的外交政策。如果有關國家政府對其違反本國外交政策行為無所作為，放任自流，只能證明其政治功能治理無效，在國際上背信棄義。在最嚴重的問題上玩弄文字遊戲或者是偷梁換柱，沒有任何意義，也不會有任何效果。

第三，一個中國原則只有一個版本一種含義，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是1971年第26屆聯大通過的第2758號決議明確規定的，是國際關係基本準則，也是包括7國在內的181個國家同中國建立和發展外交關係的政治基礎，不允許私塞任何前提尾碼，也不允許任何歪讀、曲解。

第四，無論從歷史還是現實看，以美國為首的7國集團成員都是侵略脅迫的形象代言人。說到「侵略」或者「脅迫」，這頂帽子還請7國集團的國家自己來戴。這7國不要忘了，他們也代表不了國際社會，他們的觀點只是極少數。正如新加坡學者馬凱碩日前指出的，7國集團在國際上大搞專制獨裁，這一點在這個聲明當中也得到充分的體現。

華春瑩最後說：「我想再次提醒這7個國家的外長，現在已經是21世紀的第三個10年了，如果腦子還停留在100多年前，是要出問題的。」