大陸國台辦4日發布答記者問，就台籍男子楊智淵被國安機關依法審查，民進黨表達抗議並呼籲台灣民眾謹慎前往大陸的說法，大陸國台辦發言人馬曉光表示，這是大陸相關部門以涉嫌分裂國國家罪、煽動分裂國家罪依法追究台灣台獨分子刑事責任的首例案件。目前該案正在辦理中，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。

他表示，民進黨的抗議既挽救不了台獨分子被依法懲處的命運，也阻撓不了兩岸同胞交流合作、走親走近的大勢。

馬曉光表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，維護國家主權、統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的法定義務，任何個人和組織不履行法定義務或從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任。那些涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。

馬曉光指出，依法懲治極少數台獨頑固分子，目的是堅決反對和遏制台獨分裂圖謀行徑，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。他說一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞來祖國大陸發展，一如既往有效增進和保障台灣同胞各項合法權益。