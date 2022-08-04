67歲香港影帝「發哥」周潤發當年以《賭神》一角奠定演藝圈地位，後赴好萊塢發展，作品皆具高知名度，在感情生活中，周潤發與新加坡的陳蕙蓮結婚超過30年，兩人沒有孩子，但他過去曾和「第一代小龍女」陳玉蓮談過轟轟烈烈的感情，傳出當年他為情所困，甚至在家中喝下大量清潔劑企圖輕生。

女星陳玉蓮外型亮麗，在經典武俠劇《絕代雙驕》中飾演女俠慕容九，英氣扮相令觀眾印象深刻，後出演金庸小說改編電視劇《天龍八部》中的王語嫣，讓金庸大讚是「最真的王語嫣」，後來在《神鵰俠侶》中她扮演小龍女，與飾演楊過的劉德華受到不少影迷稱讚。

不過在她大火之前，陳玉蓮傳出1977年到1982年與周潤發交往，當時兩人交往了5年，剛好就在兩人事業起飛之前分手，據悉當年22歲的周潤發和年僅18歲的陳玉蓮交往，俊男美女的戀情受到大眾關注，陳玉蓮曾經透露：「其實他沒有說過會娶我，可能我一廂情願。」由於陳玉蓮性格較為剛烈，傳出不討周潤發媽媽喜歡，因此孝順的周潤發遲遲沒有給陳玉蓮承諾，讓陳玉蓮面對各方壓力之下，沉痛選擇向周潤發提出分手。

周潤發曾和陳玉蓮相戀。（圖／翻攝自微博）

不過當時周潤發用情至深，多次挽留陳玉蓮，甚至當著陳玉蓮的面喝下清潔劑，不過陳玉蓮已經下定決心，仍然沒有改變分手想法，周潤發因此被送進醫院搶救，幸好撿回一命，那段時間陳玉蓮在醫院照顧周潤發，等到周潤發痊癒才離開。

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