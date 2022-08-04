遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今(4)日推出The Quattuor【蕾娜4支線．先知行者】改版，官方同步祭出【2022夏日狂歡事前預約活動】於8月17日前完成網頁預約，可領取「[科保]2022夏季事前預約箱」，開啟獲得「[露莉爾]渡假黑茲浩克連身時裝箱」、「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[露莉爾]鬥志藥水」、「[露莉爾]鑰匙選擇箱」等獎勵！還有機會加碼獲得The Quattuor 4支線共七大職業的限量周邊！

解讀歷史的脈絡，吟唱世界之聲的先知者、蕾娜4支線8/4新登場！

《艾爾之光》於8月4日推出【蕾娜4支線．先知行者】改版，「蕾娜」是「艾爾小隊」中唯一的精靈族，在小隊中像溫柔的大姊姊，連繫著大家的存在。有著精靈弓箭手的形象，屬於遠程魔法職業角色，賦靈錄效果：一階段「所有技能傷害力+0.5%」、二階段「所有技能傷害力+0.75%」、三階段「所有技能傷害力+1%」，玩家可隨著三轉進程觀賞角色劇情故事。

4支線為精靈吟遊詩人轉職設定，該職業擁有獨有技能系統：「識讀」連續使用符合對應組合類別的技能時，能發動特定組合效果。「反覆無常的祝福」使用特殊行動鍵，隨機發動不同的加成效果。可透過兩組技能系統的搭配，體驗如演奏樂譜的打擊流暢感。

《艾爾之光》蕾娜4支線．先知行者

歡慶改版，官方推出系列改版活動，以下活動詳情內容，請以官方公告為準。

※ 蕾娜4支線改版紀念週末活動「遊玩艾爾之光燃燒週末吧」

8月6日當日23:59前，限時經驗值2倍、8月7日當日23:59前，限時掉落率2倍。

※ 蕾娜4支線改版紀念週末活動「登入即送！」

第一波：8月13日20:00至22:59，累積連線達指定條件，可獲得「[科保]燦爛的魔力石支援箱」* 1、「[科保]+10 斷罪之焰魔人武器箱」*1。

第二波：8月14日20:00至22:59，累積連線達指定條件，可獲得「[露莉爾]賢者的魔法石 」*100。

※ 蕾娜4支線改版活動「與蕾娜一起傳遞精靈的智慧」

8月4日至8月18日期間與「蕾娜」組隊完成多項任務，蒐集「[科保]調和的象徵」，可兌換以下獎勵：「[露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「 [露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券」*1等獎勵。

※ 蕾娜4支線改版紀念活動「一起慶祝蕾娜4支線開放」

8月4日至8月11日期間累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。

※ 蕾娜4支線成長活動「解讀歷史的脈絡，吟唱世界之聲的先知者」

8月4日至8月18日創建「蕾娜」第4支線角色，進行指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下：

(1) 1轉可獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對 機械耳麥 (15天)」*1。

(2) 2轉可獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

(3) 清除「班德」或「哈梅爾地區」副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對 極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。

(4) 達成4支線超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對 糖果玻璃珠(15天)」*1。

(5) 清除「艾里希溫地區」副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 音色(15天)」*1。

(6) 達99等級，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。