來自台中的尤女士去年喜事臨門，女兒出嫁準備舉行盛大的婚禮，沒想到就在婚禮倒數不到100天時，發現自己臉頰、額頭、鼻子等地方出現紅腫發炎，買了一堆保養品也無法改善。尤女士就醫後發現，原來自己是患上了「玫瑰斑」，也就是俗稱的「酒糟」，光是額頭就有500隻蠕型蟎蟲。經過藥物治療才成功改善，如願出席女兒的終身大事。

玫瑰斑俗稱酒糟，為慢性反覆性的皮膚病變，主要為血管擴張所引起，患者多以女性為主，常見的致病因子包含日曬(紫外線)、天氣炎熱、基因、情緒壓力、蠕形螨蟲、免疫系統以及表皮障壁功能的缺損等，常與青春痘疾病一同被患者視為保養化妝的問題，在沒有專業醫師治療的狀況下對皮膚健康造成傷害。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會秘書長許仲瑤表示，玫瑰斑患者因臉頰紅紅，貌似有喝酒而有「酒糟」的別名，但其實玫瑰斑的英文Rosacea，意指臉頰像玫瑰紅一般的體質，與酒一詞並無直接相關，不喝酒的人也有可能會罹患玫瑰斑。

許仲瑤表示，玫瑰斑可分為4種型態，其中的紅斑血管擴張型在兩頰、鼻翼、額頭或下巴容易潮紅以及微血管擴張；丘疹膿皰型則是長得像青春痘，不過不會有黑頭粉刺、白頭粉刺，多集中在臉的中軸線像是臉頰、人中、鼻子、鼻根下面跟法令紋中間，有時額頭也會發生(呈現干字型)；

至於鼻瘤型，則出現凹凸不平的皮脂、軟組織的增生，讓鼻頭呈現紅、腫，好像一顆球或腫瘤；眼睛型輕微時為眼結膜發炎，眼睛灼熱感、乾燥、異物感、沙礫刺痛感、發紅、刺癢、畏光，嚴重時則可能表面破損或角膜炎。

愛美的尤女士，因臉頰、額頭、鼻子等地方出現紅腫發炎，馬上到美容院報到，沒想到臉部保養課程、化妝保養品非但沒有改善問題，反而讓臉部的發炎紅腫變本加厲。眼看女兒的婚禮只剩下不到3個月，尤女士沮喪不已，覺得自己沒臉見人。

尤女士到了皮膚科診所尋求協助，醫師表示這是蠕型螨蟲增生所導致，經過監測，她光是額頭就有500隻蟎蟲，令她嚇壞。除使用抗蠕型螨蟲藥膏治療三個月之外，3個月內，還須停止使用過多的保養品、化妝品。尤女士咬牙丟了原本滿滿櫃子的保養化妝品，配合醫師好好治療，膚況越來越好，最後在婚禮前，回復以往健康白潤的面容，如願盛裝出席了女兒的終身大事，每個人都稱讚她是最美、最有自信的岳母。