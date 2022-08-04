雲林縣虎尾科大與航材公司產學合作，發展台灣航太產業。（虎尾科技大學提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾科大為發展台灣航太產業，4日與長銳航材公司簽訂產學合作意向書，雙方認為台灣航太產業未來的發展重點在於飛機維修工業，為有效輕量化各種載具與零附件，航太複合材料人才培訓與技術研究需求將持續增加，希望藉由產學合作，開啟複合材料人才培訓新領域。

虎尾科技大學與長銳航材公司產學合作意向書，由虎科大校長張信良、長銳航材總經理劉自強共同簽訂。目前全球航太市場人才需求量大，虎科大航空維修訓練中心經過美國ABET認證，並與國內飛機維修廠合作，加上此次產學合作，將可進一步培訓航太複合材料人才與技術研究。

劉自強表示，長銳航材由長榮航太科技公司與美商勢必銳航太系統公司合資成立，勢必銳是世界上最大的民航、軍用、商務飛機結構製造商之一，為波音、空中巴士公司、美國國防部的主要供應商，擁有豐富的鋁合金與複合材料設計製造經驗。

劉自強說，長銳航材目前正積極擴充能量，同時加速建置印太地區維修網。此次與虎科大結盟，結合勢必銳的原廠資源及售後服務市場，以及長榮航太的維修能量，將成為印太地區飛機發動機機艙的維修中心，以台灣為母基地，能更穩定的增能各地區維修站與服務品質。

張信良指出，為有效輕量化各種載具與零附件，航太複合材料研發需求日益增加，虎科大若能在既有基礎上，獲得長銳航材在複合材料上豐富經驗的協助，更能加速應對產業發展智能、智慧化趨勢，且虎科大於虎尾高鐵校區建置航太加工智能化培訓基地，未來可創造更多元的研發成果。