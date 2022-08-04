彰化縣長參選人黃秀芳４日上午由競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，前往社頭鄉天門宮參拜。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長參選人黃秀芳４日上午由競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，前往社頭鄉天門宮參拜。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長參選人黃秀芳４日上午由競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，前往社頭鄉天門宮參拜。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳４日到社頭鄉枋橋頭天門宮媽祖廟參拜表示，美國眾議院議長裴洛西訪台，受到中國揚言制裁，沒想到中國不敢對美國報復，卻拿台灣當出氣筒，「連媽祖也看不下去！」

黃秀芳表示，台灣是個民主的國家，民主是最需要堅守的價值，中國怕強大的美國，卻來欺負台灣，4日中午起以「類封鎖」戰術在台灣周圍實彈軍演3天，這種「嘴巴罵美國卻出手打台灣」作風，是要把台灣各黨都打成「反中派」嗎？

黃秀芳更譴責，中國不敢對美國實施經濟報復，卻藉故對台灣食品廠及水果等農漁產品祭出禁止輸入的措施，讓無辜的台灣人民受害，破壞海峽兩岸的民間經貿交流。

黃秀芳強要，維護台海和平與平等交流是台灣民意的共識，一再破壞，引發國人憤怒。

黃秀芳並在競選總部主委魏明谷、副主委陳素月及社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維、縣議員參選人詹琬惠、縣黨部主委楊富鈞等人陪同，獻給媽祖的藏頭藏尾詩：

社稷尊仰萬民信

頭足頂禮善男女

天地靈氣菊花黃

門庭光耀人才秀

宮墀莊嚴永流芳

天下人心意虔虔

上達諸天唯一誠

聖教普化十方敬

母儀天下衷心獻