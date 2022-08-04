美國眾議院議長裴洛西來台參訪引起中國大陸不滿，而裴洛西昨天離開台灣以後，中國大陸隨即在今（4）日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。對此，資深媒體人黃暐瀚今日也在臉書上分享台灣的兩岸事務專家趙春山教授的看法，更爆出「裴洛西來台的目的」，直言「兩岸已經斷線」，引發討論。

黃暐瀚今日在臉書上PO出一篇「禁海、封島，兩岸何去何從？」的文章，更拿出了趙春山教授對於美國議長裴洛西來台後續效應的看法，強調「現在中國大陸在台海軍演四天，如果只四天，那還不打緊，如果就這樣月月演習，天天包圍，台灣需得付出的『時間成本』、『運輸成本』跟『心理壓力』，將快速累積、難以計算」。

趙春山表示，與其講裴洛西「挺台」，其實裴洛西是「反共」。不只到台灣、進立院、進總統府、接受勳章，裴洛西還去景美人權園區。他更爆出「裴洛西等於是『中國大陸討厭誰，我就挺誰』，一次訪台，要讓中國大陸徹底難看」，而在1996年台海危機時，兩岸尚有「密使」彼此還能「通氣」，所以李前總統不須透過美國管道，也能知道是「空炮彈」，穩如泰山。但現在狀況不同，兩岸已經斷線，一個誤判，就會無法收拾。

但趙春山也強調，軍演歸軍演，他不認為兩岸會即刻面對「戰爭」，儘管未來可能會打，但現在不會馬上打，不只不會現在打台灣，連東沙島都不會去佔，現階段要的，只是表態，並且學習施琅「禁海、封島」，讓台灣對外聯繫運補困難。這也讓黃暐瀚感慨「兩岸越走越遠，和平越來越難，連趙春山老師這樣的兩岸專家都說，不知道兩岸未來，將何去何從？」