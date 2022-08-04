美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣引發的緊張氣氛逐漸消散，投資人也在美國製造業PMI數據中尋找線索。

然而周四台海的武力恫嚇活動，讓包括內地主要股市指數在盤中出現劇烈波動，顯示投資人認為台海仍有風險。

周四香港恆生指數收漲406.95點或2.06%，為20174.04點。國企股(H股)升142.73點或1.12%，為6879.69點。

科技指數領漲3.18%，為連二漲。主要權值股集體揚升，提款機ATM(阿里、騰訊、美團)皆漲在3.1%至5.1%之間。

京東大漲5.5%，報246港元；該公司在世界500強企業排名大幅躍升至第46名。

新聞傳聞影響，內地的蘋概股上漲。舜宇光學大漲6.27%，報111.8港元；高偉電子升9.0%，報14.7港元。

比亞迪電子也上漲9.5%，報21.9港元。該公司全資子公司比亞迪精密獲得電子菸生產許可證，該公司並已完成相關專利佈局和生產線投資。