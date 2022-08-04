TrendForce調查，英特爾（Intel）計畫將Meteor Lake當中tGPU晶片組遞延至2023年底，使得2023年原預訂的3nm產能近乎全面取消，此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，台積電回應：「不評論個別客戶業務。本公司產能擴充項目按照計劃進行。」

TrendForce表示，此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，造成3nm製程自2022下半年至2023年首波客戶僅剩下蘋果（Apple），產品包含M系列晶片以及A17 Bionic。預期該舉動亦將影響部分2023年資本支出規劃，導致台積電2023年資本支出規模可能低於2022年。資本支出的調降對台積電來說亦能減輕龐大的成本攤提壓力，降低3nm量產初期對毛利稀釋的程度。

TrendForce展望2024年，在超微、聯發科、高通等客戶新產品陸續到位的挹注下，3nm製程產量可望步上正軌，進一步推動台積電營收規模強勢成長。