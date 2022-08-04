滬深兩市4日雙雙收漲，其中上證指數收漲25點，中止連續兩日下跌。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）8,994億元。

香港信報報導，上證指數4日盤中最多上漲27點，漲幅為0.86％，高見3,191點，隨後部分投資者獲利了結，大盤一度轉跌，低見3,155點，下跌7點，跌幅為0.25％。終場收報3,189點，上漲25點，漲幅為0.8％，成交額為3,711.47億元。

深證成指4日高見12,103點，上漲121點，漲幅為1.01％，盤中一度低見11,926點，下跌55點，跌幅為0.47％。終場收報12,065點，上漲82點，漲幅為0.69％，成交額為5,282.56億元。

滬深300指數4日收報4,101點，上漲34點，漲幅為0.85％。創業板指數收報2,640點，上漲11點，漲幅為0.45％。

各類股普遍走高，電力、生物製藥股上漲逾2％。化工、房地產、金融、水泥股上漲逾1％。基本金屬、石油股持穩。煤炭、造車股偏軟。