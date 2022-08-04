頭份市長羅雪珠結合年輕團隊共同打造樂齡共餉及農創共享基地。（謝明俊攝）

頭份市公所提供市公所旁空間打造農創飲茶店。（謝明俊攝）

頭份市公所提供市公所旁空間打造農創飲茶店。（謝明俊攝）

頭份市公所計畫將頭份糧倉活化再利用，打造成小農市集及青銀共學中心等基地。（謝明俊攝）

頭份市公所積極爭取地方創生，打造樂齡及農創共享基地，陸續召募多種專長的年青人回鄉投入，提案至國發會審核爭取補助經費，結合公私力為樂齡學習、銀髮體適能維護、在地青農創業、以及打造社區幸福巴士系統，來服務偏遠地區長輩交通需求，頭份市長羅雪珠4日上午與年輕創生業界代表對談，期望能營造良好環境吸引青年回鄉、提供長輩更好服務，打造3贏局面。

頭份市是目前苗栗縣人口最多，並且持續增長的鎮市，因臨近科學園區導致人口及經濟的快速發展下，也導致同一頭份市內已經出現了城鄉差距的隱憂，因此頭份市長羅雪珠著眼於照護銀髮長輩們的生活，成了施政重點之一。

頭份市公所從去年8月開始，召攬有意投入地方創生的年輕團隊，整合擁有不同專長的年輕人，盤點相關資源後，正式提出打造頭份市樂齡安餉及農創共享基地計畫，向國發會爭取推動地方創生經費，藉由青年返鄉及企業投資，整合在地青壯年、社區媽媽及65歲以上退休人士，共同建置頭份銀髮智能照護基地，還有二度就業的社區媽媽青銀共學平台，以及永續農業的農創共享平台。

近期發展基地是以年輕團隊成立的頭份智能照護創生基地，長期則是以列為歷史建築的頭份糧倉再活化利用，目前公所已向國財署申請文資認養，未來核准後進行修復再利用，計畫建置頭份的小農市集、社區補給站及青銀共學中心等多功能空間利用場域。

另外，針對苗栗客運可能停業，直接影響頭份市多個偏遠地區長輩交通問題，市公所目前已向交通部公路總局申請購置幸福巴士，未來並結合長照的交通服務，以及納入派遣車輛服務系統，共同解決客運業者停駛的困境。

市公所預估，頭份市地方創生的總經費約需9，682萬元，其中向中央申請經費約為2388萬元，地方自籌是544萬餘元，民間投資則約6，800萬元，希望以公私合力方式，共同打造3贏局面。