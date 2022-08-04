可見農會前為私有地，導致載運農產到農會需繞行150公尺。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致農民進出載運農產集貨、採買需繞行150公尺相當不便，中央及市府投入逾1.9億元執行道路拓寬及打通工程，將以協議價購的方式來取得約200位地主同意，若順利的話，預計明年可動工通行。

高雄市大寮區鳳林一路300巷是昭明社區聯外重要道路，因巷道狹窄且寬度不一，加上有不少電線桿林立路旁，車輛難以通行，不時會發生車禍事故，讓當地居民非常困擾，加上大寮區農會昭明分部位在鳳林一路348號，因正門通道為私有地，導致當地農民開著大車進出載運農產集貨、採買，需繞行約150公尺才抵達農會門口，出去還需迴轉也不方便，困擾當地民眾約20多年。

為了改善此問題，地方民代曾向市府反映，但礙於市府財政困難而進度遲緩，經協調向中央爭取拓寬經費，獲內政部營建署爭取生活圈計畫補助經費後，內政部營建署於去年11月核定工程拓寬經費約4584萬元，其中中央補助工程費3621萬元，其餘由市府自籌，目前正辦理規劃設計及用地取得中。

為求改善工程順利進行，立委林岱樺4日邀集中央與地方相關單位到現地會勘，除聽取簡報及聆聽意見外，還針對拓寬工程執行中會遇到的問題提出研議。

該工程範圍自鳳林一路往南至鳳林一路300巷29號15公尺寬計畫道路、長約254公尺，及鳳林一路300巷29號往西打通至鳳林一路10公尺寬計畫道路，長約142公尺，總長約396公尺。用地費1億4750萬、工程費4584餘萬元，這次拓寬工程須經過約200多名地主同意，會以協議價購的方式來取得。

道路拓寬後，除可改善交通壅塞、提高行車安全性，林岱樺說，希望年底前可在區長及里長協助下取得地主同意書，盼明年如期動工，順利於明年12月底前通車，另外針對里長反映當地「一雨則淹」，也要求工務局及水利局趁著此工程一併處理周邊排水系統，解決當地水患問題。