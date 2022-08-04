這樣的標語你看得懂嗎？一名網友日前在路邊發現奇怪的8字標語，「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，讓他看了完全不能理解背後的涵意，上網求助後，有內行人照唸後馬上得到答案，原來這句話是閩南語，提醒民眾不要亂丟菸蒂，但也有網友不認同這樣寫標語的做法，痛批「標新立異」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，只見鐵皮上貼著一張斑駁的白紙，上面用黑色墨水印著「婚桃蛋嘉」，下方更用粉色墨水的字加註「賣蛋追高」，讓原PO看了摸不著頭緒，只好拍下來和網友請益，「可以翻譯整句嗎？路過看到這張，我實在看不懂，什麼是賣蛋追高？」

內行網友照著唸出來後，馬上發現是閩南語，提醒人不要亂丟菸蒂。（圖／取自爆廢公社）

貼文曝光後，引來不少網友討論，「這是什麼咒語」、「看了一頭霧水餒」、「錯字連篇」、「標新立異，無聊」、「這樣寫有用嗎」，不過，也馬上有網友提供正解，原來這則告示唸出來後，會發現是閩南語，「菸頭丟這，別丟水溝」，提醒癮君子不要隨意丟棄菸蒂。

類似的閩南語翻成中文字的幽默標語，其實在台灣時有所聞，過去《中時新聞網》曾報導，「結冰仙草茶「有虫無虫」差在哪？老饕秒懂：全冰半虫謝謝」，有飲料店老闆在招牌上寫著「仙草茶，有虫、無虫」，讓許多人看了霧煞煞，但其實「虫」的台語唸法為「thang」，音似「糖」，老闆實際上是想表達，仙草茶可自由選擇「有糖」及「無糖」。

一名網友見路邊檳榔攤上貼有「結冰仙草茶」招牌，一旁還備註「有虫、無虫」。（圖／取自爆廢公社）

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