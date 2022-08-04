中國外交部發言人華春瑩4日主持例行記者會。有記者提問，中方經常抱怨西方有太多人相信「中國威脅論」，如果他們援引今天的軍演作為證據，中方有何回應？華春瑩指出：「你提出的這個問題是典型的西方個別人的思維，跟所謂『中國威脅』沒有任何關係。」這裡有個根本的是非曲直和原則問題，因為它涉及到中國的主權和領土完整。關於有關軍演的具體問題，可以向軍方詢問了解。

華春瑩指出，中國已經多次表明了堅決反對裴洛西訪台的立場，並且指出如若成行，將嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方必將採取堅決有力措施應對，一切後果由美方承擔，勿謂言之不預。

華春瑩強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊在台灣附近海域開展軍事演訓活動，是維護國家主權和領土完整的必要和正當的舉措，是反制台獨分裂勢力和外部勢力干涉的必要和正當舉措。中方有關部門已經事先發布安全提醒和航行警告，中方有關做法符合國際法和國際慣例。

「如果任何人企圖拿這件事情來作為證明稱中國構成威脅，只能說明他的內心是非常陰暗的，因為他選擇性地看待這個事情，走到今天都是由裴洛西不顧中方反復嚴正交涉，不顧各方的反覆勸告，一意孤行所導致的。」華春瑩稱。