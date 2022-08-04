口譯妹遭砲轟！打斷裴洛西說話竟還「噴笑」 網炸鍋：臉丟到國外 @中時新聞網

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（3日）一早赴立法院進行談話會議，席間女口譯4度打斷裴洛西，甚至在她講到輕鬆、詼諧的部分開懷大笑，遭外界砲轟並質疑是否適任。曾在電視台擔任國際新聞記者、兼任主播的媒體人翁琬柔，今（4日）在臉書分析當天會議的狀況，直言：「我也不覺得有什麼問題。」

翁琬柔畢業於日本慶應大學媒體研究科碩士、美國福坦莫大學媒體管理碩士，擁有學霸級的雙碩士學位，她回憶剛從日本回來時，曾擔任某重要場合的口譯，負責即時中翻日、日翻中，由於對自己的日文能力高度自信，認為事前準備好會議資料即可，未料正式上場時狀況卻不如預期，「沒想到站在講台上，講者說出了一堆我沒聽過的機台、農藥名稱，我翻譯地結結巴巴，當場想找地洞鑽進去，發誓自己再也不接任何艱深的口譯工作。」

裴洛西與蔡英文總統3日的會議直播，翁琬柔全程都有觀看，她認為口譯人員的英文能力、即時更換麥克風的臨場反應都很好，至於外界好奇女口譯為何在裴洛西講話時頻打斷，翁琬柔為此提出見解：「我認為是裴洛西話夾子一開，加上在場人員大多通英文，她有時候會忘記需要留給口譯人員時間，而打斷講者確保口譯的準確度，同時保障聽不懂英文的聽眾能即時收到正確的翻譯，我也不覺得有什麼問題。」

翁琬柔表示，會說一種語言跟會翻譯是兩回事，觀眾或許聽得懂裴洛西在講什麼，但不見得人人都能勝任現場口譯的工作，「專業的口譯員經歷過相關訓練，語言不只要好，臨場反應也得夠強，術業有專攻，不要因為自己聽得懂英文，就覺得自己可以把口譯人員批評的一無是處。」

文章一出，獲得許多粉絲認同，還有人點出掉漆處是硬體設備不佳和動線混亂，也不滿女口譯被外界稱呼「口譯妹」，覺得應該要給予尊重；對此翁琬柔回應：「硬體器材出問題難免，她的臨場反應可以了，而且美國人說笑話，不笑比較不禮貌，我相信這點不會冒犯到裴洛西。還有，到底是誰開始口譯妹這個稱呼的，這才不專業！」