台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)周四召開董事會，會中通過2022年上半年財報及8月27日為現金增資認股基準日。上半年營收為新台幣7.48億元，年增加88.02%，本期淨利0.76億元，不僅年增加668.03%，還超越去年全年獲利數字，上半年基本每股盈餘(EPS)為0.63元，創11年來同期新高。

儘管有疫情和俄烏衝突等國際經濟因素影響，精剛趁此重新調整生產線與產品架構，新增鎳基超合金熔煉產線擴增產品產能，並獲得成效，除舊客戶訂單回流外，並積極開發新客戶以及成功拓展歐美及印度等外銷市場，此外，原料價格波動提高產品價格及產業需求挹注，使得主要產品鎳基超合金及鈦合金在整體接單、獲利表現均大幅成長。上述策略使得公司上半年毛利率從去年同期時的5.6%提高到16.05%，營業利益從去年同期的虧損轉為正數，達9.49%，上半年EPS 0.63元，更創下11年來新高。

由於市場對高階合金產品需求持續成長，精剛亦持續擴大產能建設，除滿足市場需求還有助於降低生產成本，獲利可望持續朝正向發展。

今年5月份董事會通過辦理3萬仟股現金增資案，用以償還銀行借款、充實營運資金，7月29日獲金管會核准申報生效，將提撥一成、3000張，以公開申購方式對外公開承銷；8月22日為最後過戶日，8月27日為現金增資認股基準日，8月31日至9月12日為繳款期間，每股發行價格及現金增資基準日，授權董事長依實際情況訂定之，預計今年第3季完成現金增資。