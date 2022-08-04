2022臺灣輔具暨長期照護大展今日開幕，新保(9925)以「AIoT智慧照護 內外兼顧」為主軸，導入多項AI應用技術，展出提供全方位安心銀髮照護服務。

2025年台灣即將進入超高齡社會，因應高齡與少子化的衝擊，兒女在外打拼無法全時間照顧長輩，長輩照護需求提升，新光保全推出全國首創「24H照護中心即時通報服務」行動照護錶，長輩不論在室內外皆能被安心照護，用戶有緊急需求時，可按下緊急按鈕與照護中心通話，或發生跌倒時，手錶會傳送緊急訊號到照護中心，於必要時協助通報119前往救護。

新保提供平日關懷問安與用戶健康諮詢服務；如遇走失事故時，可發送遠端訊號並回傳定位資訊，協尋用戶所在位置；針對健康量測，手錶會定時提供生理量測數據並回傳給照護中心，由健康管理師協助追蹤用戶的健康狀態。此外，擁有通話功能讓家人隨時聯繫，並阻擋垃圾簡訊或不明來電，不必擔心接收詐騙訊息。

至目前為止，新冠病毒不斷變種演化，與病毒共存的同時仍需注意防疫，「UVC紫光防疫殺菌機」採用長275奈米UV-C紫外光技術及高功率的光照強度，經實驗證實能有效抑制COVID-19及消滅室內空氣中99%以上的細菌與病毒，24小時連續運轉，對人體健康無害。同時具備負離子功能及低噪音設計，有助於提升室內空氣品質，可置放桌面機動搬移或自行簡易裝拆壁掛，不論公共場域或家中有長輩與幼童，皆能提供舒適滅菌的安心環境。