最近，廣受歡迎的手機遊戲《部落衝突》的上市時間突然成了「謎」。這款風靡全球至今依然深受玩家喜愛的經典遊戲來了一場趣味橫生的時光之旅，帶領玩家穿越整整40年，領略其從像素街機時代到電視主機熱潮，再到熱血網路遊戲的發展歷程。Supercell官網、《部落衝突》官方Facebook粉絲頁，都在「宣稱」這是一款自1982年就誕生的遊戲，不禁引發各種熱議。

原來這一切都是Supercell為了慶祝《部落衝突》上線10周年，而自導自演的一場腦洞大開的精彩慶典！

《部落衝突》歡慶上市10周年！

在7月26日，官方釋出了一支動畫影片，這場自導自演的劇碼從這支影片開始嶄露端倪。影片當中，當村莊裡的人紛紛掛起燈飾、點燃營火、架起Disco球，為歡慶部落衝突10周年慶典忙碌時，野蠻人卻在一旁幫不了忙。神情落寞的他，看到歡慶10周年的LED看板插頭脫落，正開心終於可以貢獻一己之力，而就在把插頭插上，通上電的那一剎那，他也通電了，並且隨之跌入了一個謎樣的世界，當眼睛再度睜開時，居然是在？？影片最後就停留在充滿懸念，讓人有無限好奇想像的畫面。

野蠻人跌入充滿懸念的謎樣世界裡

野蠻人跌入充滿懸念的謎樣世界裡

就在部落衝突生日當天，延續這支動畫影片的下篇出現了，為上篇影片的懸念揭曉了謎底。原來野蠻人跌入了時光隧道，快速穿越了像素街機、電視主機的瘋狂競速遊戲、網路RPG遊戲，看到過去各個時期的自己。在各時期畫面快速交錯，一陣混沌結束，野蠻人甦醒張開眼時，發現自己回到了狂歡中的部落，更赫然察覺歡愉的氣氛被入侵者突然打斷。野蠻人反射地舉起劍，身先士卒衝陣殺敵，同伴們下一刻也當仁不讓，齊身奮勇向前，新一輪的部落衝突保衛戰就此展開！

野蠻人從過去穿越回來後，奮勇向前

野蠻人從過去穿越回來後，奮勇向前

部落衝突周年慶動畫影片（上篇）

部落衝突周年慶動畫影片（下篇）

除了故事味濃厚、創意十足的二支動畫影片，《部落衝突》也推出了向經典致敬，歡慶40周年而打造的一段長20分鐘，如假似真的紀錄片。講述自1982年夏天，由三名年輕人製作了一款改變世界的大型機台遊戲，一路到現在成為風靡全球、大受歡迎的《部落衝突》誕生過程。揭露神秘創始人的輝煌成就和艱辛歲月，見證一款不起眼的芬蘭大型機台遊戲，如何火熱引爆全球，同時引領潮流40年！紀錄片裡除了創始人的專訪、可動模型、經典廣告，還有一場幾乎毀掉一切的總部大火回憶畫面；甚至還有大量從未公開的珍貴影像，以及當年親身經歷者的自白，絕對是一部濃縮了40年間的故事精華，值得一看再看的精彩紀錄片！

濃縮40年精華的精彩紀錄片

Clash回首來時路｜官方紀錄片

各階段時期的主視覺：80年代的街機經典、90年代的競速遊戲經典、2000年代的經典

10周年的盛典當然不會只有紀錄片這麼簡單！除了跟著紀錄片由古至今穿梭，認識《部落衝突》的誕生與成長過程；致敬周年的經典小遊戲，也帶著大家重返80及90年代重新開始。模擬80年代街機盛行的小遊戲中，必須使用野蠻人的拳頭摧毀建築物，擊退哥布林；懷舊90年代電視主機風潮的小遊戲，則是操控方向，駕馭野蠻人，展開超乎想像的地圖競速。這些小遊戲絕對沒有想像中的容易，想考驗自己的技術，大可盡情來挑戰！

80年代主機小遊戲

90年代競速小遊戲

誠意滿滿的10周年慶典

周年慶當月的全新造型，就是派對系列的最新成員「派對勇者」，玩家一樣可以通過獲取黃金通行證來解鎖這個新造型，跟著她一起舞動身體，享受韻律節奏與周期挑戰吧！

派對勇者

派對勇者影片

而遊戲中的《部落衝突》10周年挑戰，活動獎勵將是搭配周年慶系列視覺的像素風村莊場景。

《部落衝突》10周年挑戰的獎勵，像素風村莊場景

另外，玩家還可以獲得免費的像素風造型的野蠻人之王；遊戲內商店也推出弓箭女皇、大守護者、神盾勇者三位英雄的像素風造型，以及歡慶10周年場景。當然最不可少的，也是令所有玩家都引頸期盼，村莊裡絕對不能缺少的10周年蛋糕裝飾物也將正式登場！

像素風的英雄造型

10周年慶出人意表的趣味創意，不僅勾起了在遊玩《部落衝突》這10年當中的各種熱血、各種征戰往來的精彩回憶；在回味最初感動的同時，更被帶回到復古經典的遊戲年代情懷裡。如此別出心裁的慶典創意，獲得玩家一致的讚賞與好評。歡喜迎接10周年之後，未來還將有第2個、第3個10周年，也將帶給玩家更多的驚喜與樂趣，持續成為全球最受歡迎的手遊！