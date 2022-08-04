中美矽晶（5483）4日召開董事會，會中通過第二季財報，第二季合併營收202.71億元、營業毛利率40.8％和營業淨利率33.6％均創下歷史最佳紀錄。

中美矽晶第二季合併營收202.71億元，季增8.0％、年增18.0％，營業毛利82.65億元，季增10.8％、年增41.3％，營業淨利68.04億元，季增9.6％、年增57.7％，稅後淨利32.02億元，歸屬於母公司的稅後淨利為18.21億元，每股盈餘達3.11元。

中美晶今年上半年財報來看，累計合併營收為390.40億元，年增17.5％，營業毛利157.27億元、年增39.8％，營業淨利130.10億元，年增57.2％，每股盈餘5.26元。環球晶圓到六月底的預收貨款餘額亦續創新高，來到360億元！

另外，若排除子公司環球晶圓持有Siltronic AG股票之非現金金融資產評價損失等影響，上半年中美晶EPS達11.35元，環球晶EPS約26.28元，雙創歷史新高。

氣候變遷是現今世界的共同重要課題。俄羅斯入侵烏克蘭和伴隨而來的能源危機使許多歐洲國家亟於擺脫對俄羅斯的能源依賴，以大幅提升再生能源並逐步淘汰石化燃料，為本就積極的再生能源政策更增助力。另外，台灣政府承諾在2050年實現淨零排放，規劃2050年前再生能源的比重將達70％，政策包括強制安裝屋頂太陽能系統和提高電費，透過減少灰電和綠電之間的價差，再生能源將對企業和家庭用戶更具吸引力。太陽能具備成本優勢，預期將佔全球的新增再生能源最高比重。為掌握綠色商機，中美晶擴增大尺寸電池產線，瞄準高轉換效率模組利基市場，並將事業觸角延伸到綠電生產、儲能及綠能轉售等領域，同時亦全力協助集團子公司環球晶及策略夥伴增加使用潔淨電力的比重，增強能源韌性，積極應對氣候變遷帶來的挑戰。