教育部公告110學年境外生大專校院境外學生概況，受疫情影響，110學年度境外生人數為9萬2963人，創近5年新低；同時兩岸關係敵意螺旋攀升，大陸禁止陸生來台就學，110學年度大陸學生僅剩下4293人。

根據教育部統計，110學年度境外生來台情況仍受疫情影響，其中大專校院境外生相較109學年僅略回升2.3％。包含學位生與非學位交換生、短期研修生等在內，110學年度境外生人數為9萬2963人，相較109學年度的9萬895人，略增2074人。

值得關注的是，蔡政府執政以來，兩岸關係敵意螺旋不斷攀升，陸生來台就學人數於106學年度開始下降，108學年度則降至2萬5108人，109學年則是大陸教育部宣布禁止陸生來台，僅開放已在台就學的陸生繼續升學，陸生數減至6033人，也退至我國境外生生源國第5位。

為避開大陸，蔡政府推動新南向政策，107學年度開始，印尼、越南學生來台人數增加，加上華人數目眾多的馬來西亞，陸續成為境外生前4大生源國。

依照教育部統計，109學年越南成為境外生最大生源國，其次則為印尼和馬來西亞，第4名為香港；110學年生源國前4名不變，第5為日本，大陸僅剩4293人，落至第6名。