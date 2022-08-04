橫跨雙北的台北捷運民生汐止線，早在2011年通過行政院可行性研究，卻延宕10年未有進展。台北市議員游淑慧今炮轟市長柯文哲為了東環拋棄民生汐止線，民汐線只剩最後一哩路應要做完，否則是浪費公帑，轟柯文哲「低路」（台語：不中用）。捷運局表示，考量資源而有優先順序。

游淑慧今在議會交通部門質詢表示，內湖交通成為熱門話題，三位市長參選人開始開支票，市長柯文哲嗆先搞清楚問題再來選市長，但她認為柯文哲做了8年都還沒有搞清楚，他也是蠻「低路」的。

游淑慧指出，柯文哲曾說內湖交通沒救了、民生汐止線是盲腸線、民汐線等他有再做等語，這樣的觀念是誰給的？交通局長陳學台解釋，他不會講沒救，「他嘴巴說沒救還是盯得我們要救」，還是有努力在做，捷運東環線就是要就內科交通問題。

游淑慧接著說，民生汐止線本來早就完成，連環評都已經核定，卻把民汐線停下來，民生汐止線是盲腸線是誰提？捷運局長張澤雄回稱，沒有說民汐線是盲腸線，跟基隆輕軌有整合問題，民汐線還是有它的功能，但市長認為有優先的順序。

游淑慧批評，民生汐止線2011年就已經做可行性評估，2017年以前都沒有想到東環段，為何突然覺得東環段最優先？把以前做的10年的功全部廢掉，東環段捷運站跟現在多少捷運站是重複的，今年國發會才審完東環段綜合規畫，環境影響評估在3月審查通過。

張澤雄坦言，希望今年核定東環段，開工要核定後約2年，還要進行細部設計，核定以後至少要10年，到完工要15年。游淑慧質疑，東環段花了這麼多時間只有中運量，也有學者說運量是不夠，難道可以解決內科交通問題？張澤雄指出，要一車到底，高運量會導致車輛轉不過來。游再批，無法解決交通問題，等15年後內科有沒有這麼多人都知道。

游再追問，民生汐止線早就開始規畫，為什麼暫停不動，為了東環拋棄民生汐止線，當然是民生汐止線優先做，否則就是打臉過去捷運局長，且為什麼不跟新北一起動，就是柯文哲不要，新北市長侯友宜來拜託要做。

張說，一個南北向，一個東西向，方向性不同，民生汐止線配合基隆捷運做修正，台北市有南北環、東環在推，考量資源而有優先順序，有爭取至少在內湖接東環，但中央認為是兩個計畫。

游淑慧炮轟，柯文哲將北市過去10年在民生汐止線耗費的人力、物力當作什麼？根本精神錯亂，很多人買房子是看在捷運線規畫，今天說有，房價就漲，說沒有，房價又跌了，做官的什麼都不知道就嘴巴亂講，有多少房子建案拿捷運線做廣告，這樣叫詐騙。

游淑慧認為，民生汐止線本來就是台北跟新北做，最後要新北市長來拜託，不要一直扯基隆輕軌，新北可以自己單獨做汐東線，為了東環段把民生汐止線停下來。

游淑慧強調，都已經從頭洗到膝蓋，為什麼不洗完，民生汐止線只剩最後一哩路還是要做完，否則是浪費公帑，台北曾經捷運動工是六線齊發，結果現在捷運東環、民汐線只能二選一，已經原本行政程序都快完成，過去10年都是浪費。