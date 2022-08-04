上半年全球金融市場修正，主要是反映本益比評價下滑。施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，觀察接下來台股發展，分別有四大利多與利空須注意。

葉獻文指出，第一個利多是台股目前股價淨值比相對低，殖利率誘人；第二是外資今年賣超台股金額已高於去年全年，可望出現回補；第三是原物料價格自高點下滑，通膨可望趨緩；第四個利多是未來升息幅度可望收斂，有助台股止穩反彈。

而第一個利空是美國經濟提前符合衰退定義；第二是企業陸續下調下半年獲利預估，甚至認為明年經濟將持續衰退；第三利空是中國大陸疫情再起，局部封城可能性增加，也為帶來供應鏈不確定性；第四是歐洲經濟持續疲弱下仍決議升息，恐有金融風暴隱憂。

葉獻文分析，在投資布局方面，明年科技產業前景仍保守，但伺服器產業相對平穩，預期是科技投資的主軸。

展望台股後市，台灣經濟雖相對持穩，且有基本面與利多支撐，但在四大利空環伺下，2022年成長恐出現停滯。

葉獻文建議可以觀察三個面向，包含烏俄戰爭是否協商停戰；美國CPI下滑速度是否加快；以及櫃買指數是否率先止穩反彈，將有機會成為台股反轉走強的訊號。