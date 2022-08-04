經過1天休兵日，中華隊今天繼續展開U12世界盃超級循環賽，晚間將碰上多明尼加，此役將推出左投高品瀚先發，二壘防區交給葉書維、三壘則是由陳恩鎮守。

中華隊與多明尼加都帶著1勝1敗戰績挺進複賽，總教練賴朝榮表示，面對中南美洲的球隊不能大意，還是要以守備為重，必須穩紮穩打，「中南美洲球隊攻擊變化比較快，但守備比較固定，我不容許一點點小疏失讓對方上壘，昨天教練團也有針對比賽在盤算。」

來到複賽，中華隊首戰碰上多明尼加，明天要碰上強敵美國隊，第3戰則是碰上韓國隊，賴朝榮說：「super round的3場比賽先發投手要很慎重，今天由高品瀚先發，明、後天還未定，晚上還會再開會討論。」

昨天休兵日，中華小將們也難得輕鬆出遊，到奇美的工廠體驗做鳳梨酥、肉包，還到台南地方法院參觀拘留所，賴朝榮透露，從集訓開始這1個多月前面只放了2天假，「一天是親子日、一天是到海邊，昨天是放第3天假，享受難得的休息日。」