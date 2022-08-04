金門今（4）日新增112名新冠確診者，累計1萬189例，約占常住人口15.34％。最新疫情說明之二。（縣府提供）

金門今（4）日新增112名新冠確診者，累計1萬189例，約占常住人口15.34％。縣府宣布，即日起取消各機關與公共場域實聯制，呼籲鄉親仍應將疫苗打好打滿。

金門縣流行疫情指揮中心指出，地區在今年3月30日出現首例確診病例後，迄今(4)日確診累計1萬189例，約占本縣常住人口15.34％、康復解除隔離有9278人。病例數在7月的第2周為高峰，單日確診以7月19日的195例為最多，最近2周已有下降趨勢。7月確診數上升原因包含人流、大眾防疫行為，機構與職場及家庭群聚等。

確診者中男性5326人(占52.27％)、女性4863人(占47.73％)；年齡層依次以20-29歲1769人(占17.36％)、30-39歲1738人(17.06％)、40-49歲1568人（15.39％)為多，為社會主要生產者，因此，職場群聚及所衍生的家庭群聚為這波疫情的傳播主流。

地區指揮中心表示，國內COVID-19疫情進入社區流行階段，本土疫情趨緩，中央自今年4月27日起取消實聯制。本縣前因防疫需求，仍維持各機關與公共場域實聯制措施，因應疫情發展，滾動檢討各項防疫措施，兼顧防疫、經濟與社會運作需求，即日起也取消各機關與公共場域實聯制措施，但仍請鄉親避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」。