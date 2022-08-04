台北市麗山高中射箭隊屢創佳績，繼2022世界中學運動會鄭祥輝榮獲雙金後，2022年全國中等學校運動會選手劉泰言也榮獲金銀銅大滿貫，台北市政府為提供選手更優質的訓練環境，今年提供百萬補助整建射箭練習場，市長柯文哲再加碼補助37萬訓練設備更新費，希望能助國手一臂之力，為國爭光。

柯文哲今視察麗山高中射箭隊之訓練場地，表示運動如果是當娛樂當然簡單，但如果要當頂尖的職業選手很辛苦，射箭是很適合東方人發展的運動，也是比較有機會獲勝的項目，因此要重點式培養，台北市政府補助109萬元射箭場整建經費，並加碼補助重量訓練設備經費37萬，柯文哲也笑稱「雖然錢不多」，但還是希望能助選手一臂之力。

柯文哲也前往訓練場地視察，搭配七夕情人節氣氛，校方在箭靶上貼上愛心氣球，柯文哲現場試射兩箭街命中愛心，為響應七夕情人節氣氛，柯文哲也在現場發起巧克力，與師生共同歡慶七夕情人節。

射箭隊總教練邱柏翰表示，想把每個選手都當成奧運潛能選手訓練，但一直都沒有適合的場地訓練，以往都只能在操場與手球、田徑隊共用練習場地。因北市府補助109萬場地經費，因此將校舍後方空地整修，將原先樹木移植、鋪設草皮、增加夜間照明設備以及安全性圍籬，讓該場地打造成北市最接近正規賽制的訓練場地，並於今年初啟用。

在邱柏翰帶領下，畢業學生熊梅茜在2015年光州世大運勇奪團體賽金牌，2021年10月東奧射箭選手鄧宇成榮獲團體賽銀牌，今年3月高二選手鄭祥輝於世界中學生運動會勇奪混雙及男子團體雙金牌；另2022全國中等學校運動會選手劉泰言也榮獲金銀銅大滿貫。

邱柏翰表示，整修練習場地只是一小步，未來也將持續帶領選手努力爭金奪銀，爭取更多的預算來給選手更好的環境，邱柏翰也期許未來台北市若舉辦國際射箭賽事，可以在具指標性的地點舉辦賽事，如2024巴黎奧運的射箭賽事會在歷史古蹟「榮軍院」舉行，讓觀眾除了看比賽外，也可以一覽城市的美景。