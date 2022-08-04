大陸解放軍東部戰區今（4）日起在台灣本島周邊6個海空區域展開大規模實彈演習，更被形容於形同海空「鎖台三天」。大陸國防部發言人譚克非更發表談話說「中國軍隊說話是算數的」。大陸軍事專家表示，此次台海演習是首次組織航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系，並透露此次演習應有安排核潛艇配合行動。

根據《環球時報》引述海軍研究院研究員張軍社表示，此次演習首次環繞整個台灣本島組織聯合海空演訓，演練聯合防空、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，實戰背景很強，隨時可以由訓轉戰，反映大陸軍隊體系支撐下的聯合作戰能力有很大的提升。

而解放軍東部戰區4日從約13時左右，公告對台灣海峽東部特定區域實施了遠端火力實彈射擊訓練，進行了精確打擊、取得預期效果。之後再公告實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，且實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

張軍社表示，此次演習還首次組織航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系，他更透露此次安排應有核潛艇配合行動，「航母編隊執行任務，一般都會有核潛艇配合行動。」