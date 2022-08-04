美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述知情人士說法報導，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）在進行重組的過程中將裁員約200人。

華爾街日報的報導指出，沃爾瑪將裁員大約200人，且已經把重組相關措施通知阿肯色州本頓維爾（Bentonville）的總部以及其他公司辦公室的員工。

路透社報導，由於各國央行升息、通貨膨脹和歐洲能源危機導致全球經濟成長放緩，包括特斯拉（Tesla）、網飛（Netflix）和加密貨幣交易平台Coinbase Global Inc在內的數間企業也在進行裁員和放緩招聘。

沃爾瑪發言人哈特斐德（Anne Hatfield）在一封電子郵件聲明中告訴路透社，他們正在重組公司架構，以便為公司的未來提供透明度及更好的定位。

哈特斐德表示：「公司還在電子商務、科技、健康及保健領域方面進行投資和創造就業機會。」

考慮到食品和燃料價格飆升，沃爾瑪上週調降了盈利預測數據，原因是公司需要降價以削減存貨。

隨著汽油和食品價格飆漲，消費者不再急迫需要服裝、家居用品、家電和廚具，讓零售商囤積了大量存貨。