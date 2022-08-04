美國聯準會3月到7月已升息9碼（1碼等於0.25百分點），但台灣人壽推出的保單貸款優惠利率「不升反降」，台壽8月推出新的「龍貸你」專案，訴求撥款後60天內年化利率1.98％，比5月推出的45天利率1.99％的保單貸款方案再少0.01個百分點。

台壽表示，「龍貸你」保單借款專案，申貸期間是從8月1日到9月30日，訴求五大特色即免擔保、免手續費、簡便、快速、隨借隨還，且這次開放24小時線上申請，保戶可以上午申貸、下午撥款，提供保戶疫情下零接觸、線上就可籌資的管道，以減緩保戶的資金需求壓力。

8月底、9月初又是學生開學繳學費的季節，不少家長可能會有現金調度壓力，壽險公司每年也多會推出季節性保單貸款專案，以協助保戶調度資金。

目前還有新光人壽的「福虎年貸II」，從8月1日到9月16日，若是線上申貸，年化借款利率只要1.5％，可以適用一年，若是用ATM（自動櫃員機）或一般保單貸款管道，則利率是3％。

常態式保單貸款利率，目前新台幣保單最低是2.7％，普遍都在3℅到7％之間，如台灣人壽的新台幣保單貸款利率是4％到6.8％之間，新光人壽的則是4％到6.5％，若是有短期資金調度需求的保戶，利用這類保單貸款專案，即可節省借款利率，如台壽60天借200萬元，可省6千多元，新壽一年則可省5萬元。

國內疫情雖已趨緩，但每天仍有2萬人左右確 診，還是有不少產業受到影響，加上近來資本市場波動，開學季將近，有些保戶可能會有資金調度需求。

台壽建議保戶多加善用「龍貸你」保單借款，可享60天1.98％固定優惠利率，利息遠較一般銀行信貸低，可節省不少利息支出，且免手續費、免保人、24小時可隨借隨還，亦比銀行貸款方便。

台壽提醒，保單借款是依保單所累積的保單價值準備金，作為借款額度的依據，當未償還的借款本息超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止，且超過60天的1.98％固定優惠利率期限，將回復原保單借款利率。