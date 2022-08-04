愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展即起至14日於北BELLAVITA百貨的愛馬仕旗艦店登場，重現今年在瑞士日內瓦Watches and Wonders表展的場景，透過影片、動畫、裝置藝術等，呈現愛馬仕腕表之美，其中最貴的腕表作品是一只Arceau陀飛輪三問SO BLACK腕表，也是愛馬仕進軍高複雜功能腕表領域的代表作品。

愛馬仕Arceau陀飛輪三問SO BLACK腕表，784萬7900元。（HERMES提供）

為了打造「漫遊時光」（Arceau Le temps voyageur）主題的未來感情境，展場布置了3D影像的展示櫃，居中的萬花筒望遠鏡不僅是趣味的意象，且可以另一種角度欣賞腕表之美，每個展示櫃的影像都不相同，像是來自不同星球的自然景緻，讓人猶如置身於充滿未來太空感的時空旅行之中。

其中Arceau陀飛輪三問SO BLACK腕表腕表，表盤為黑色大明火琺瑯，透過鏤空駿馬輪廓的錶盤, 可看見雙音簧三問報時的複雜機械結構，六點鐘位置的飛行陀飛輪就在駿馬的脖子，雙H陀飛輪結構的靈感來自巴黎愛馬仕Faubourg總店的標誌性圖案，就連表背也可見到駿馬輪廓，全球限量24只。

愛馬仕融入精湛木片鑲嵌工藝的Arceau The Three Graces工藝腕表，219萬4800元。（HERMES提供）

除了高複雜功能腕表，融入精湛皮革馬賽克拼貼、木片鑲嵌、琺瑯彩繪、玻璃「千花」等工藝的表盤，也是一大亮點，現場還有實際操作各項工藝的體驗活動，更可感受工藝的精巧和深度。

另一款Cape Cod Crepuscule腕表，採用高科技晶圓片技術表盤，營造夕陽照射海面波光粼粼之美，別具巧思。深受男士喜愛的Hermes H08腕表以高CP值著稱，由於全球訂單紛紛湧入來不及供貨，據悉要等上一年半才可買到。

愛馬仕Faubourg Polka HJ Cuff頂級珠寶鑽表。（HERMES提供）