冰島西南方的法格拉達爾火山(Fagradalsfjall volcano)在星期三再次噴發，距離上次噴發結束僅八個月；氣象專家與地質專家都在密切關注，特別是火山灰對空域安全的影響。

法格拉達爾火山附近無人居住，沒有直接的生存危險，但是它離冰島國際航空交通樞紐的凱夫拉維克國際機場只有4公里，很可能受到影響，不過目前機場仍然保持開放，航班沒有中斷。

冰島地質網站的即時視頻顯示，去年3月19日，岩漿從100~200公尺長的裂縫中噴湧而出，是該火山800年來的第一次噴發，產生了幾個月的壯觀熔岩流，由於岩漿順著峽谷的方向進入大海，並沒有造成危險，因此竟造成上萬名遊客蜂擁而至，就想觀看壯觀的景象。

去年法格拉達爾火山噴發，由於危險系數小，造成許多遊客前往觀看。(圖/美聯社)

爆發大約在去年底消停，然而過去一周出現了一系列地震，表明火山再次出現活躍，科學家們就預計近期會再次爆發。

火山學家古德蒙森 (Magnus Tumi Gudmundsson)認為，這次噴發似乎規模很小，但我們不知道進展情況。

冰島位於北大西洋新生板塊出現地，是中洋脊結構中唯一突出海面形成的火山島，因此全島有好幾處火山熱點，平均每四到五年噴發一次。

近期最具破壞性的是 2010 年埃亞法拉火山(Eyjafjallajokull volcano)爆發，大量的火山灰衝入平流層，造成歐洲和北美之間的航空旅行中斷，超過 10 萬個航班停飛，數百萬乘客滯留機場。