民進黨新竹市長參選人沈慧虹4日拜會台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭、祕書長張致遠，及聯華電子榮譽副董事長宣明智，針對竹科與新竹市的緊密關係、如何讓園區產業安心發展，以及未來合作方向深談。

沈慧虹表示，園區同業公會就是最好的平台，不僅打破行政界線，在各項政策規劃也持續與公會同心，更要共同推進竹竹苗科技廊帶發展。

沈慧虹說，過去幾年竹科蓬勃發展，帶動竹市整體成長，但快速成長背後也帶來生活問題與需求。

宣明智表示，新竹人最關心的就是交通問題，其他則是縣市間的溝通，尤其竹科40多年來見證竹市的發展，可以竹科為軸線再往外展延；沈慧虹表示，園區同業公會就是最好的協調與溝通平台，大家共同的目標就是打造更好的區域，讓人才願意進來、留下來、更要持續發展。

交通改善部分，沈慧虹表示，從寶山路調撥、大學路51巷拓寬、光復路一段525巷拓寬、高峰路拓寬等，都是解決竹科交通的重要方式，另也透過自適應號誌、時制重整、車流大數據等方式，持續改善園區交通。

沈慧虹指出，未來她將繼續推動新竹輕軌，透過大眾運輸解決園區交通；更針對科技產業需求，五楊高架延伸頭份目前已進行先期規劃，將紓解通過性車流對竹科、竹市、竹北生活圈的影響，串連竹竹苗科技廊帶發展。

土地部分，沈慧虹表示，過去幾年市府看見竹科對土地的需求，透過都市計畫整理土地區位並爭取中油廢庫，推出竹科X計畫，目前科管局已投入3棟大樓建設，目前第一軟體大樓正進行工程，未來將是擁完整生活機能的園區。

用水部分，沈慧虹表示，去年旱期開始，市府透過海水淡化、抗旱水井、桃竹備援管線等工程，穩定竹科供水，目前園區廠商已不擔心用水問題。