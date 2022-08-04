解放軍東部戰區在台灣東部海域發射東風飛彈

解放軍為了報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，向台灣附近發射飛彈，台灣周四取消航班，但運送處理晶片和其他全球產業所需物資的影響目前還不清楚。

據美聯社4日報導，北京在軍演前已警告，民用船舶和飛機要避開台灣周邊6大海空域的軍演區，而《南華早報》（South China Morning Post）說，這些軍演是「對台灣有效的封鎖」。

周四當天至少有40架次往來台灣的航班取消，但桃園機場說，這未必和解放軍軍演有關。然而，由於台灣生產全球過半的處理晶片，以用在智慧手機、汽車，平板電腦和其他電器用品上，目前對全球經濟可能的影響還無法立即得知。

標準普爾全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）公司亞太區首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）說，任何重大的干擾，都可能對全球產業造成衝擊波。