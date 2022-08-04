廟方將田中廣人的信件放在供桌上，並唸讀秉告月老。（武廟提供／程炳璋台南傳真）

田中廣人的祈求姻緣信件還附上月老照片與紅線。（武廟提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區武廟月老紅到日本，新冠肺炎疫情前即吸引許多日本客上門祈求愛情，疫情以來出國不便，武廟去年底至今收到許多日本求愛信件，其中50歲的田中廣人7個月來狂寄19封，幾乎每隔2周就以航空急件寄抵武廟，廟方將信件放在月老供桌前祭拜3天，並讀出內容秉告月老。

台南市有多家月老廟，傳聞各有不同功能，武廟月老據聞專斬爛桃花，疫情前吸引不少日本觀光客前來參拜，許多日本客虔誠祈求姻緣，世界爆發疫情後，日本台灣往來不便，廟方便收到許多日本客寄來祈求愛情的信件。

武廟秘書許家銘表示，2020年疫情發生以來，廟方共收到48封日本信件，其中50歲的田中廣人最為虔誠，去年底至今幾乎每隔2周就寄1封信，內容陳述盼與生活中心儀的各種對象能有緣分，後來在職場中遇上1位愛慕女生，來信再改求月老促成他與女同事的姻緣。

田中廣人寄來的姻緣信件撰寫細心，他仿造現場祈求程序，寫下自己的姓名、生日與地址，加註心儀對象的名字，還深怕月老看不懂，附上中文翻譯，信中還貼上月老照片與紅線。

許家銘表示，武廟收到許多日本、台灣寄來對月老祈求姻緣的信件，都會放在月老供桌上祭拜，並唸出信件內容秉告月老，再回信給日本的寄信者，告知以秉告神明，台灣信件則打電話告知。

武廟月老在疫情前曾有日本男生與台灣女生一同來還願，女生先到武廟向月老祈求姻緣後出國，隨即在東京認識日本男生，成為情侶，傳為佳話。